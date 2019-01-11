Барнаульская мэрия отчиталась об успехах в промпроизводстве

Новости 13.01.2020 13:55 420

Продукции более чем на 91 млрд рублей произвели промышленные предприятия Барнаула в 2019 году. Об этом со ссылкой на замглавы администрации города по экономической политике Вячеславу Химочку сообщает сайт мэрии.

Чиновник отметил, что доля Барнаула в общем объёме промышленного производства Алтайского края составляет более 30%. Индекс промпроизводства за 11 месяцев прошлого года составил 101,4%, предполагается, что по итогам всего календарного периода он сохранится на уровне не ниже 101%.

Промышленные предприятия города произвели продукции более чем на 91 млрд рублей, что почти на 6% выше уровня 2018 года.

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Почти три четверти объёма отгруженных товаров приходится на обрабатывающую отрасль, что в денежном выражении составило 67,7 млрд рублей. Рост составил 107%. Существенно, в 1,8 раза, увеличился объём производства в металлургии; выпуск транспортных средств и оборудования вырос на 50%, готовых металлических изделий - на 17,6%, строительных материалов - на 11,7%, текстильных изделий - на 10,4%.

За 10 месяцев прошлого года 17 предприятий города выпустили продукции на сумму более 1 млрд рублей. По итогам года этот показатель может превысить результат 2018 года, когда таких предприятий было 18.

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций в 1,6 раза превысил уровень 2018 года и составил более 13 млрд рублей. С прибылью завершают год 168 организаций города - это 75% от их общего количества.

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Среди задач на текущий год Вячеслав Химочка выделил работу по привлечению максимального количества предприятий города, в том числе и муниципальных, к участию в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В 2024 году количество участников должно достичь 51.