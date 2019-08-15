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Назван победитель конкурса, который займется отловом бездомных животных в Барнауле

Новости
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Приют для бездомных собак и кошек "Ласка" выиграл аукцион на выполнение работ по отлову и содержанию четвероногих. Лот ушел за стартовую цену - 2,358 млн рублей. Других претендентов не нашлось, следует из материалов сайта Госзакупок.

Договор будет действовать до 1 июля 2020 года. Кормление животного в день обойдется в 112 рублей, стерилизация - 1129 рублей, вакцинация – 156 рублей, лечение – 328 рублей. К слову, отлов щенков или котят младше 4 месяцев не оплачивается.

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В прошлом году мэрия на подобные услуги потратила более 5 млн рублей. Очевидно, что летом будет разыгран еще один конкурс.

Напомним, в конце прошлого года АКЗС внесло изменений в закон «О наделении органов местного самоуправления Алтайского края госполномочиями по обращению с животными без владельцев». Согласно поправкам, бездомных животных будут отлавливать, стерилизовать, прививать и выпускать в прежнюю среду обитания.

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Автор: Политсиб.ру

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