Стало известно, какие дома расселят в Барнауле в 2020 году

Новости 13.01.2020 12:30 1497

Сразу 14 многоквартирных домов могут снести в Барнауле в 2020 году в рамках федеральной программы переселения из аварийного жилья. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Все дома, попавшие под программу, имеют по два этажа. В основном, они все кирпичные или деревянные, но есть несколько блочных строений. Шесть из 14 объектов расположены в районе Потока (по ул. Глушкова, 20, П. Сухова, 16, Смирнова, 77, 1-я Западная, 49а, Чеглецова, 9, Тимуровская, 54). Еще часть домов находится в районе ВРЗ (ул. Хлебозаводская, 12 и Водопроводная, 74).

Также часть аварийных домов территориально располагаются в центре краевой столицы (ул. Никитина, 96 и Чехова, 14), на Гоньбинке (ул. Советской Армии, 52) и еще три дома на Затоне (ул. Водников, 50), на Горе (ул. Фомина, 62) и Ближних Черемушках (ул. Восточная, 106).

Старейшим из всех вышеперечисленных строений, по данным сайта Реформы ЖКХ, является двухэтажное здание в центре Барнаула по адресу ул. Чехова, 14. Ее построили в 1915 году. Жильцов, проживающих в доме (32 человека), должны будут расселить до конца 2020 года. Оставаться в доме небезопасно уже на сегодняшний день ввиду сильного физического износа, который еще два года назад составлял 72%.

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Еще один старейший дом по ул.Никитина, 96, был сдан в эксплуатацию в 1926 году. Он вместе с домом на Чехова, 14 единственные объекты, не подлежащие сносу. Их планируется реконструировать. Остальные дома были построены в период с 1934 до 1968 годов.

Напомним, что за период реализации программы переселения жилья, финансируемой из средств госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, рассчитанной на 2019-2025 годы, необходимо расселить более 8 тысяч человек. Совокупная территория аварийных жилых помещений, где они живут, насчитывает 124,24 тысячи кв.м. Они расположены на территориях шести городов и шести сельских районов.

Программой предусмотрено предоставление новых жилых помещений гражданам из аварийных домов, которые подлежат сносу. Однако в ряде примеров, жильцам предлагают выкуп за их квартиру. Жители Барнаула уже не раз жаловались, что предлагаемые мэрией деньги слишком малы и на них очень сложно найти даже малогабаритное жилье. Есть ряд примеров, когда через суд многим гражданам удавалось изменить выкупную стоимость, изменив схему расчета, в который должны входить квадраты в местах общего пользования.