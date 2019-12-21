Алтайский край вошел в число регионов, где наблюдается критическая ситуация с полигонами ТКО

Новости 13.01.2020 11:20 392

Счетная палата недовольная работой Минприроды в части реализации нацпроекта «Экология». Такой вывод был сделан во время подведения промежуточных итогов реализации национальных проектов Минприроды, пишет «Интерфакс».

Больше всего проблем ведомство увидело в вопросе утилизации отходов. Там уверены, что объем коммунальных отходов сегодня растет ускоренными темпами и уже через шесть лет не останется полигонов для их размещения. Кроме того, в отдельных субъектах это произойдет намного раньше.

Также в Счетной палате уверены, что параметры создания мощностей по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), установленные в рамках нацпроекта, не смогут улучшить ситуацию с мусорными полигонами в ряде регионов.

«Меры, предусмотренные на создание мощностей по обработке и утилизации отходов в целях повышения доли утилизации образуемых отходов до 36% к 2024 году в отдельных регионах, недостаточны. В семи из десяти субъектов России, остаточная емкость полигонов которых будет исчерпана в ближайшее время, критичная ситуация с местами захоронения отходов не изменится», - сказано в докладе.

В число регионов, где обстановка с полигонами вероятнее всего останется на критическом уровне, попали Алтайский край, Камчатка, Приморье, Чукотка, Мордовия, Ленинградская и Московская области.

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Счетная палата считает, что даже при утилизации в этих регионах будет отправлено от 0 до 36% отходов, как это запланировано федеральным проектом, «тенденция их дальнейшего накапливания и захоронения сохранится». Также сказано об отсутствии необходимых мероприятий по формированию комплексной системы обращения с ТКО, которая включает в себя создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.

Вместе с тем, не предусмотрены и меры по стимулированию раздельного сбора мусора. В первую очередь это относится к пищевым отходам.

Напомним, что в течение нескольких месяцев 2019 года в Алтайском крае было открыто несколько новых полигонов для размещения отходов. Среди них полигон в селе Жилино Первомайского района, в Ключевском районе, недалеко от Рубцовска для нужд АО «Алтай-вагон» и в Красногорском районе.