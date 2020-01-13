Marussia Beverages выложила за Иткульский спиртзавод более 1 млрд рублей

Холдинг Marussia Beverages приобрела Иткульский спиртзавод в Алтайском крае за €15 млн. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора ООО «Маруся Бевереджис Рус» Юрия Тинта. Сделка состоялась в конце 2019 года.
На предприятии в течение двух-трех лет планируется наладить выпуск виски и дистиллятов. Инвестиции в это производство оцениваются в €10 млн.
О намерении приобрести Иткульский спиртзавод Marussia Beverages стало известно летом. Иткульский спиртзавод на протяжении 10 лет производил для холдинга водку класса суперпремиум Mamont.
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Иткульский спиртзавод с весны 2019 года находится в процедуре банкротства. Причиной стал арест счетов предприятия по заявлению Промсвязьбанка к ГК «Кристалл Лефортово» (Иткульский спиртзавод являлся поручителем по кредитам группы).
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