Marussia Beverages выложила за Иткульский спиртзавод более 1 млрд рублей

Новости 13.01.2020 10:25 1254

Холдинг Marussia Beverages приобрела Иткульский спиртзавод в Алтайском крае за €15 млн. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора ООО «Маруся Бевереджис Рус» Юрия Тинта. Сделка состоялась в конце 2019 года.

На предприятии в течение двух-трех лет планируется наладить выпуск виски и дистиллятов. Инвестиции в это производство оцениваются в €10 млн.

О намерении приобрести Иткульский спиртзавод Marussia Beverages стало известно летом. Иткульский спиртзавод на протяжении 10 лет производил для холдинга водку класса суперпремиум Mamont.

Крупный дистрибьютор премиального алкоголя заинтересован в покупке «Иткульского спиртзавода» Новости 19.06.2019 10:35 Ранее для Marussia Beverages производили на Алтае водку премиум-класса на экспорт 476

Иткульский спиртзавод с весны 2019 года находится в процедуре банкротства. Причиной стал арест счетов предприятия по заявлению Промсвязьбанка к ГК «Кристалл Лефортово» (Иткульский спиртзавод являлся поручителем по кредитам группы).

Marussia Beverages основана в 2004 году. Учредитель — Фредерик Паулсен. Собственные дистрибьюторские компании группы находятся в России, США, Великобритании, Франции, Украине, Грузии, Швейцарии, Германии, Нидерландах. ООО «Маруся Бевереджис РУС» (головная компания — Haydn Holding AB, Швеция) — дистрибьютор премиального алкоголя (ТМ Mamont, Chateau Mukhrani и Tamada, Schlumberger, Mozart, Mossburn и др.).