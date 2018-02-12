Барнаульский музей попал в Топ самых удивительных

По данным рейтинга РБК-Стиль барнаульский Музей автоугона имени Дульцева-Деточкина вошел в число самых удивительных музеев России.
В музее представлена большая коллекция отмычек, капканов, молотков, фальшивых удостоверений, поддельных номеров, самодельных противоугонок и других вещественных доказательств, которые были ранее найдены на местах преступлений.
Большинство экспонатов поступили в музей от сотрудников дорожной полиции. Посетители могут также увидеть мотоцикл с коляской и автомобильную дверь, побывавшую в боевой перестрелке. Представлен даже вантуз, которым преступники вскрывали замки.
Создатели музея говорят, что его главная цель – это профилактика автоугонов. Не так давно там появилась точная копия «Волги» 1958 года из фильма «Берегись автомобиля».
Помимо барнаульского музея издание РБК включило в список Зал огурца в Московской области, Музей мировой погребальной культуры в Новосибирске, Музей Мыши в Ярославской области (город Мышкин), Музей Греха в Тамбове и мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» в Томске.