Эконом-вариант для АлтГУ: здание вуза продается в Барнауле с дисконтом в 90%

Новости 13.01.2020 7:40 2175

Учебный корпус с земельным участком Алтайской академии экономики и права выставлен на торги в Барнауле. Лот был продан несколько лет назад, незадолго до банкротства ААЭП, однако суд счел ту сделку фиктивной: имущество ушло за цену в несколько раз ниже рыночной.

Информация об аукционе появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как следует из сообщения, торги будут проходить в форме публичного предложения с постепенным снижением цены. На продажу единым лотом выставлены здание академии площадью 1146 кв. м и земельный участок (584 кв. м) по адресу: проспект Космонавтов, 34.

Изначально лот оценивается в 14,62 млн рублей. Конечной датой конкурса может стать 13 октября - на этот момент корпус вуза можно будет приобрести всего за 1,462 млн рублей.

Напомним, ААЭП под руководством Александра Тена лишилась лицензии летом 2016 года. Иск с требованием признать вуз банкротом был подан в декабре того же года. В мае 2017-го в академии было введено наблюдение, а в октябре — конкурсное производство.

Примечательно, что конкурсным управляющим были выявлены признаки преднамеренного банкротства. Под подозрение попали все сделки вуза по отчуждению имущества в период между январем 2015 года и маем 2017-го.

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Что касается здания на Космонавтов, то его продали в октябре 2016 года. В договоре купли-продажи была указана сумма в 4 млн рублей, фактически же, как настаивали покупатели (три физлица) речь шла о 10,81 млн рублей. Внести в документ меньшую величину якобы настаивал ректор ААЭП Александр Тен. При этом рыночная стоимость недвижимости, по данным экспертизы, на тот момент составляла 17,2 млн рублей.

Ссылаясь на то, что в результате совершения подозрительной сделки в преддверии банкротства должника из его активов выбыло ликвидное недвижимое имущество, конкурсный управляющий обратился в суд. Его заявление было удовлетворено, сделка признана недействительной.

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Кстати, справочник 2ГИС указывает, что здание по Космонавтов, 34 в настоящее время ремонтируется, внутри трехэтажного строения располагается единственная организация, занимающаяся поверкой измерительных приборов.

Не исключено, что бывший корпус ААЭП может приглянуться АлтГУ, который ради расширения собственных учебных площадей намерен застроить часть сквера на площади Сахарова.

Напомним, в течение последних трех лет на торгах в основном было реализовано крупное имущество, принадлежащее ААЭП. Среди прочего - общежитие и главный корпус вуза, а также здание, где ранее базировался юридический факультет академии.