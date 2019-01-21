«Шишковка» назвала самые популярные книги у барнаульцев в 2019 году

Новости 13.01.2020 9:35 455

Алтайская краевая библиотека им. Шишкова составила традиционный рейтинг читательского интереса. В нынешнем Топ-20 тройка лидеров осталась неизменной, однако в целом шорт-лист содержит новые имена и произведения, говорится в пресс-релизе.

Итоги подводились, исходя из спроса на издания у читателей. При составлении рейтинга учитывалась суммарная фактическая выдача бумажных книг в отделе абонемента и электронных - через сервис «ЛитРес».

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Сравнивая рейтинг с прошлогодним, видно, что Гузель Яхина, Евгений Водолазкин и Алексей Иванов уверенно закрепились в тройке лидеров: по итогам 2018 года расклад был аналогичным, за исключением «Ненастья» Иванова, которое нынче выпало из Топ-20.

Дина Рубина, как в прошлом году, обосновалась на четвертой позиции – но на этот раз с другой книгой. Сильно потерял позиции Дэн Браун (скатившись с 6 на 17 место), с 9 на 6 позицию поднялись отечественные классики, Маркес и Ремарк поднялись с 11 на 8 место, Брэдбери, Стругацкие, Кинг, Мойес и Тартт были востребованы на уровне 2018 года (правда, некоторые авторы - с другими произведениями).

Новички рейтинга Даниил Гранин и Василий Шукшин испытали прилив читательского спроса на волне юбилейного для обоих года. Харпер Ли, Айн Рэнд и Виктор Пелевин вернулись в Топ, отыграв немного утраченные ранее позиции.

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Ниже приводим полный перечень авторов и произведений, вошедших в Топ-20 читательского интереса.

1. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», «Дети мои».

2. Евгений Водолазкин «Лавр».

3. Алексей Иванов «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных».

4. Дина Рубина «Наполеонов обоз».

5. Борис Акунин «Не прощаюсь».

6. Федор Достоевский «Преступление и наказание»; Лев Толстой «Война и мир».

7. Даниил Гранин «Мой лейтенант»; Василий Шукшин «Рассказы».

8. Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества»; Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы».

9. Виктор Пелевин «Искусство легких касаний».

10. Харпер Ли «Убить пересмешника»; Дэниел Киз «Цветы для Элджернона».

11. Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»; Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

12. Стивен Кинг «Оно».

13. Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу».

14. Павел Басинский «Лев Толстой: Бегство из рая».

15. Донна Тартт «Щегол».

16. Анджей Сапковский «Ведьмак».

17. Дэн Браун «Происхождение».

18. Наринэ Абгарян «Люди, которые всегда со мной».

19. Джоджо Мойес «До встречи с тобой».

20. Андрей Рубанов «Финист – ясный сокол».