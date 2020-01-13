Минздрав окончательно лишил шансов Игоря Салдана вернуться в кресло ректора АГМУ

Выборы ректора АГМУ не состоятся в ближайшее время, как рассчитывало большинство наблюдателей. Аттестационная комиссия Минздрава отклонила кандидатуры трех соискателей, включая недавнего руководителя вуза Игоря Салдана.
В конце декабря в Москве прошла аттестационная комиссия, куда пригласили четверых претендентов на должность ректора АГМУ. В их числе - проректор по научной работе и инновациям Александр Жариков, проректор по учебной работе Галина Бородина, и.о. ректора Ирина Шереметьева, а также Игорь Салдан.
В итоге аттестован был единственный кандидат - Ирина Шереметьева, всем остальным комиссия отказала. Причины, повлиявшие на такой вердикт, неизвестны.
И.о. ректора с 21 ноября станет Ирина Шереметьева
Как рассказала "Политсибру" и.о. ректора АГМУ Ирина Шереметьева, в том случае, если аттестационная комиссия допускает до выборов только одного кандидата, выборы не проводятся, а вся кампания начинается заново. При этом те соискатели, кто не прошел согласование на последнем этапе в Москве, участвовать в повторной процедуре не могут.
Таким образом из нынешней четверки подать документы еще раз сможет только Шереметьева. Конкуренцию ей теоретически может составить директор НИИ биологической медицины АлтГУ Вячеслав Лампатов. Весной 2019 года он уже выдвигал свою кандидатуру на пост ректора, однако комиссия по выборам ректора не допустила его. Причина - неполное соответствие предъявленных документов.
Было введено несколько новых должностей
По словам Ирины Шереметьевой, новый конкурс Минздрав (является учредителем АГМУ), вероятно, запустит нынешней весной. Это значит, что имя ректора медуниверситета станет известно, по всей видимости, в июне. К слову, эпопея с так и несостоявшимися выборами ректора АГМУ тянулась еще с февраля 2019 года.
Стоит отметить, что схожая ситуация, когда выборы не смогли провести с первой попытки, имела место в 2017 году в АлтГТУ. Тогда аттестационная комиссия Минобрнауки отклонила кандидатуры всех претендентов на пост главы "политеха". В итоге через полгода после повторного проведения кампании ректором вуза был избран Андрей Марков.
Полномочия Андрея Маркова истекают в марте 2024 года
Почему почему заворовалмя лопух,по нему тюрьма плачет.
Какое смешное сочетание - ректор алтайских вузов. Скоро вся страна будет с высшим образованием.