Минздрав окончательно лишил шансов Игоря Салдана вернуться в кресло ректора АГМУ

Новости 13.01.2020 7:10 3106

Выборы ректора АГМУ не состоятся в ближайшее время, как рассчитывало большинство наблюдателей. Аттестационная комиссия Минздрава отклонила кандидатуры трех соискателей, включая недавнего руководителя вуза Игоря Салдана.

В конце декабря в Москве прошла аттестационная комиссия, куда пригласили четверых претендентов на должность ректора АГМУ. В их числе - проректор по научной работе и инновациям Александр Жариков, проректор по учебной работе Галина Бородина, и.о. ректора Ирина Шереметьева, а также Игорь Салдан.

В итоге аттестован был единственный кандидат - Ирина Шереметьева, всем остальным комиссия отказала. Причины, повлиявшие на такой вердикт, неизвестны.

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Как рассказала "Политсибру" и.о. ректора АГМУ Ирина Шереметьева, в том случае, если аттестационная комиссия допускает до выборов только одного кандидата, выборы не проводятся, а вся кампания начинается заново. При этом те соискатели, кто не прошел согласование на последнем этапе в Москве, участвовать в повторной процедуре не могут.

Таким образом из нынешней четверки подать документы еще раз сможет только Шереметьева. Конкуренцию ей теоретически может составить директор НИИ биологической медицины АлтГУ Вячеслав Лампатов. Весной 2019 года он уже выдвигал свою кандидатуру на пост ректора, однако комиссия по выборам ректора не допустила его. Причина - неполное соответствие предъявленных документов.

Последние выборы ректора прошли в АГМУ в июне 2014 года. Голосование выиграл на тот момент руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Игорь Салдан. Выбирали ректора из двух кандидатур, согласованных ранее Минздравом РФ. Конкуренцию Салдану составляла профессор кафедры психиатрии и наркологии АГМУ Ирина Шереметьева.

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По словам Ирины Шереметьевой, новый конкурс Минздрав (является учредителем АГМУ), вероятно, запустит нынешней весной. Это значит, что имя ректора медуниверситета станет известно, по всей видимости, в июне. К слову, эпопея с так и несостоявшимися выборами ректора АГМУ тянулась еще с февраля 2019 года.

Стоит отметить, что схожая ситуация, когда выборы не смогли провести с первой попытки, имела место в 2017 году в АлтГТУ. Тогда аттестационная комиссия Минобрнауки отклонила кандидатуры всех претендентов на пост главы "политеха". В итоге через полгода после повторного проведения кампании ректором вуза был избран Андрей Марков.