Глава Республики Алтай Олег Хорохордин провел ревизию полигона твердых и жидких бытовых отходов в селе Черемшанка Майминского района. Несмотря на то, что технические характеристики позволяют использовать полигон еще длительное время, власти уже задумались о его закрытии. Виной всему - специфический запах.
Полигон находится на обслуживании у регоператора «Коммунальщик» и рассчитан на 90 тысяч тонн мусора в год. Лицензия позволяет складировать там все виды отходов, напоминает пресс-служба регионального правительства.
На полигон вывозят отходы не только из социальных учреждений, но также с турбаз Соузгинского, Манжерокского и Усть-Мунинского сельских поселений. На полигоне имеются поля фильтрации жидких бытовых отходов. Это приводит к тому, что вдоль Чуйского тракта распространяется неприятный запах, доставляющий дискомфорт местным жителям и туристам.
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«Проблема существует уже давно. По документам здесь все в порядке. За прошедшие годы сюда вывезено менее 90 тысяч тонн отходов, а это существенно ниже допустимой нагрузки. Однако, раз запах имеется, значит на полигоне есть технические недоработки. Жидкие отходы могут уходить в грунт», – объяснил Олег Хорохордин.
Он напомнил, что на территории Майминского района работает завод по переработке отходов, куда можно увозить мусор с близлежащих поселений. Со временем свалку близ Черемшанки нужно ликвидировать, заявил глава Республики Алтай.
Кроме того, будет решена и проблема утилизации жидких бытовых отходов. «В свое время были сделаны очистные сооружения на 6000 тонн на ГЛК «Манжерок», но они не работают, как и очистные сооружения на «Жемчужине Алтая». Необходимо довести их до ума, ввести в эксплуатацию и использовать эти ресурсы для утилизации жидких отходов», – подчеркнул Хорохордин.
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