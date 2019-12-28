Спортсмен из Алтайского края стал чемпионом Олимпийских юношеских игр

Новости 13.01.2020 9:05 337

Представитель Алтайского края в сборной России - уроженец села Лесное Бийского района биатлонист Олег Домичек завоевал золото III зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят во Франции и Швейцарии. Об этом сообщает портал «Алтайский спорт».

Спортсмен победил в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 12,5 км. На четырех огневых рубежах он совершил два промаха. Его главные соперники австриец Лукас Хаслингер и француз Матье Гарсиа также оказались неидеальны в стрельбе, уступив Олегу Домичеку 13,6 и 54,9 секунд соответственно.

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В воскресенье вечером в биатлонном сингл-миксте россияне Алёна Мохова (Красноярский край) и Олег Домичек (Алтайский край) стали лишь седьмыми.

Неплохую стрельбу Олега Домичека (всего четыре дополнительных патрона) и его отличную дистанционную скорость не поддержала Алена Мохова: она использовала 10 дополнительных патронов и зашла на три штрафных круга. Победили в гонке французы, серебро - у итальянцев, бронза - у шведов. Россияне уступили чемпионам 1 минуту и 10 секунд.