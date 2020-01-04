Ремонт Старого моста привел к повышению цен на маршрутки до Новоалтайска

Новости 13.01.2020 8:45 510

Пассажиры маршруток, курсирующих между Барнаулом и Новоалтайском, столкнулись с повышением тарифа на проезд, который вырос с 30 рублей до 40, сообщают «Вести-Алтай».

Предположительно, индексация произошла из-за закрытия на капитальный ремонт Старого моста. Вследствие чего протяженность маршрута через Новый мост выросло на 6-7 км. Однако, как выяснилось, цены повысили не все перевозчики.

Повышение возмутило горожан, поскольку ранее министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев говорил, что рост тарифов не прогнозируется. Вопрос о том, собирались ли чиновники компенсировать рост расходов перевозчиков или нет, остается открытым. В любом случае, этого пока не произошло, а повысят ли постепенно проезд и другие частники, неясно.

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Отметим, если ранее в месяц на одного человека уходило на проезд из Новоалтайска в Барнаул и обратно около 1400 рублей, то теперь - примерно 1850 рублей.

Напомним, Старый мост был закрыт на капитальный ремонт 5 января 2020 года. Работы будут длиться в течение двух лет. Общественный транспорт теперь следует по Правобережному тракту через Новый мост.