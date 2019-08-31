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Водитель иномарки, сбивший барнаульца на переходе, может получить два года колонии

Новости
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В суд направлено уголовное дело в отношении водителя Toyota Carina, который сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Несмотря на тяжкий вред здоровью, максимальное наказание для виновного - два года лишения свободы.

Как сообщает краевая прокуратура, происшествие случилось в октябре 2019 года на улице Балтийской. По нерегулируемому пешеходному переходу двигался мужчина. Несмотря на то, что перед переходом уже остановился автомобиль, обвиняемый не принял мер к снижению скорости и сбил пешехода на скорости около 40 км/ч.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения в виде переломов костей основания черепа, голени, которые в совокупности причинили тяжкий вред здоровью. Водителю вменяется ч. 1 ст. 264 УК РФ.

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Автор: Политсиб.ру

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