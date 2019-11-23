Алтайский край лидирует в России по производству сливочного масла в 2019 году

По объему производства сливочного масла за 10 месяцев 2019 года Алтайский край занимает 1-ое место в стране с показателем 17 тысяч тонн. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2018-го.
Как сообщает сообщает профильный ресурс Milknews, на второй строчке с результатом 16 тысяч тонн (+24,9%) расположился Татарстан. Третье место занимает Воронежская область (12,1 тысяч тонн, -29,5%), четвертое — Краснодарский край (9,1 тысяч тонн, +14,6%).
По оценкам аналитиков, на 20 субъектов приходится 68% производства сливочного масла в России. В целом производство сливочного масла, маргаринов и спредов в РФ в январе-октябре 2019 года снизилось на 2,1%, до 706,6 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Лидером по этому показателю стал Дагестан