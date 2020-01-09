Эксперт положительно оценил рост нормативной стоимости жилья в Алтайском крае

Новости 11.01.2020 17:30 653

Президент Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края Дмитрий Дворядкин прокомментировал недавнее решение федерального правительства повысить стоимость кв. м жилья в Алтайском крае. По мнению эксперта, государству теперь будет проще выкупать квартиры для различных социальных категорий.

Цена "квадрата" жилья в Алтайском крае резко выросла именно за последний год. В основном, из-за перехода на эскроу-счета. Ранее Минстрой РФ нормативную цену квадрата не поднимал довольно долго, пишет Дворядкин у себя на странице в Facebook.

"Возможно, государству теперь будет проще выкупать квартиры для разных социальных категорий: сирот, ветеранов, расселять ветхое и аварийное жильё и т. д. Одно дело предлагать выкупить по 34 тысячи за квадрат, а 38 - уже другое. Ведь именно столько будет выделять федерация (если это федеральная программа), а недостающую стоимость приходится всегда выделять из регионального бюджета", - подчеркнул Дмитрий Дворядкин.

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Президент СРБ отмечает, что за год рост нормативной стоимости жилья составил чуть больше 10%. При этом рыночная цена выросла куда больше. Сейчас она составляет порядка 48 тысяч за кв. м в новостройке и около 48-49 тысяч по "вторичке".

"За 2019 год рост составил не меньше 15%, а в ряде жилых комплексов (в основном, бюджетных) и вовсе до 20% доходит. Например, в одном ЖК в начале 2019 года однокомнатную можно было купить за 1,53 млн, то сейчас - уже 1,83 млн. Поэтому пока нормативная стоимость хоть и стала более справедливой относительно рынка, но всё ещё его догоняет", - заключил Дворядкин.