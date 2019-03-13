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30 новых указателей для туристов установили в Барнауле

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Туристский центр Алтайского края установил на главных транспортных магистралях Барнаула партию дорожных знаков. Новые и отреставрированные указатели более чем в 30 точках помогут гостям города отыскать его достопримечательности.

Автотуристы получили дополнительные ориентиры направления и расстояний до воздушных, водных и сухопутных ворот столицы Алтайского края: аэропорта, речного, железнодорожного и автовокзалов. Многочисленные дорожные знаки указывают маршрут к объектам в старой части Барнаула, таким как набережная Оби, Нагорный парк, барнаульский Арбат.

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Указатели подскажут дорогу к Государственному музею истории литературы, искусства и культуры Алтая, сереброплавильному заводу, музею «Горная аптека». Установили такие знаки и по направлению к краеведческому музею, старейшему парку Барнаула, Мемориалу Славы, Музею истории православия на Алтае, а также Барнаульской епархии Русской православной церкви и Туристскому центру Алтайского края.

Автор: Политсиб.ру

Фото: visitaltai.info

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