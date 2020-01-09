Количество крещенских купелей в крае может сократиться - МЧС

Специалисты Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Алтайскому краю провели предварительные замеры толщины льда на Оби близ Речного вокзала Барнаула. Именно здесь появится на следующей неделе Крещенский городок. Решение по допустимой нагрузке на лёд будет принято накануне праздника.
Как говорится на сайте регионального ГУ МЧС, в прошлом году в крае функционировали более 50 купелей, в этом их количество, возможно, будет меньше из-за сравнительно тёплой зимы и тонкого льда. «Выход даже нескольких человек на зимний лед - в любом случае риск, именно поэтому вопросы безопасности в данном случае на особом контроле», - сообщают спасатели.
Традиционным местом проведения торжеств станет Речной вокзал
Показательно, что из-за погодных условий вплоть до 9 января в крае действовала всего одна ледовая переправа - в Каменском районе (Островная - Камень-на-Оби) - грузоподъемностью две тонны. В четверг открыли вторую ледовую переправу - в Усть-Пристанском районе (село Вяткино - село Клепиково) грузоподъемностью не более пяти тонн.