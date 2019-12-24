«Город по большому счету загажен»: регоператор прекратил вывозить мусор на юге Кузбасса

Новости 11.01.2020 13:50 739

«ЭкоТек», один из региональных операторов по обращению с отходами на юге Кузбассе, прекратил вывоз мусора. Компания объяснила это большими расходами, информирует "Тайга.инфо". Решение затронуло Прокопьевск, Мыски и Междуреченск.

«Без уведомительных писем, без объяснения причин данной ситуации. По этому поводу мы сегодня срочно собрали рабочие группы и штаб. На сегодня горожане в целом недовольны работой компании „ЭкоТек“, город по большому счету загажен, - признал мэр Киселевска Максим Шкарабейников. - Многие контейнеры переполнены, мусор разносит ветром по улицам, переполненные баки привлекают бездомных животных. Регоператор нерегулярно и не в полном объеме вывозит контейнеры, мотивируя это тем, что у компании большие расходы, а существующего тарифа не хватает, чтобы их покрыть».

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Статус регионального оператора ООО «ЭкоТек» получило в октябре 2017 года и приступило к работе 1 июля 2018 года. В зону ответственности компании входят Таштагольский, Новокузнецкий и Прокопьевский муниципальные районы, а также восемь городских округов юга Кузбасса. В 2019 году компания заявляла о многомиллионных долгах юрлиц.