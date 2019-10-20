Преподаватель Бийского института получил 1,5 года колонии за взятки от студентов

Новости 11.01.2020 13:05 478

Бывший завкафедрой Бийского технологического института (филиала) АлтГТУ признан виновным в получении взяток от студентов. Размер платежа варьировался от 11 до 16 тысяч рублей, передает краевой следком.

Установлено, что в с июня 2015 по август 2016 года преподаватель получал от студентов вуза взятки за положительные оценки на зачетах и экзаменах, а также курсовые работы. Фактически дисциплины никто не сдавал, заведомо ложные сведения вносились в зачетные книжки и экзаменационные листы. Размер взятки варьировался от 11 до 16 тысяч рублей.

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Суд назначил завкафедрой 1,5 года лишения свободы общего режима, со штрафом в доход федерального бюджета в размере 1 млн рублей. Также преподаватель лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях образования, на 2 года.