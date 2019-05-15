Чиновники незаконно продали на Алтае 17 тысяч га леса

Новости 11.01.2020 12:35 897

Верховный суд Республики Алтай удовлетворил требования прокуратуры о возвращении в собственность РФ 9 лесных участков, которые незаконно продали в частные руки под видом сельхозземель. Информация размещена на сайте надзорного ведомства.

"Рассмотрены иски к двум гражданам о признании отсутствующими их прав собственности на девять земельных участков, покрытых лесом, общей площадью более 168 млн кв. м, а также об исключении из реестра недвижимости записи об их правах на участки. Основанием для обращения в суд явились результаты проверки, которой был выявлен факт незаконного отчуждения земель лесного фонда под видом земель сельхозназначения", - говорится в сообщении.

Суд отменил очередную незаконную продажу леса на Алтае Новости 15.05.2019 14:15 Прокуратурой республики Алтай спасён от вырубки лес, незаконно проданный администрацией Турочакского района 422

В частности, прокуратура обнаружила незаконный договор купли-продажи одного из участков, заключенный между администрацией Турочакского района и ООО "Турочак", который в дальнейшем передан местному жителю и уже им разделен на девять самостоятельных участков.

Прокуратурой республики сделка была оспорена в арбитражном суде. Иск был удовлетворен, договор купли-продажи признан недействительным в силу ничтожности. Права России на лесной фонд полностью восстановлены.