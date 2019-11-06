Инновационное решение. Новую школу с детсадом открыли в Локтевском районе

Новости 11.01.2020 12:00 600

Накануне председатель АКЗС Александр Романенко открыл новую школу в селе Покровка Локтевского района. Ее строительство велось в течение двух лет на средства краевого бюджета. Участие в торжественном мероприятии также приняли министр образования Алтайского края Максим Костенко, депутат АКЗС Сергей Бенслер, глава администрации Локтевского района Галина Глазунова, школьники, воспитанники детсада и их родители.

Новая школа рассчитана на 90 учащихся и совмещена с детским садом на 40 мест. Ее строительство началось в конце 2017 года в рамках краевого проекта «80х80». Подрядчиком выступило ООО «Строй-Индустрия». Всего на возведение школы и оборудование в 2017-2019 годах из краевого бюджета было направлено свыше 150 млн рублей. Прежнее здание школы находилось в аварийном состоянии, а детского сада не было вовсе, сказано на сайте АКЗС.

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В двухэтажном здании (общая площадь более 3000 кв. м) находятся спортивный зал, раздевалки, душевые, снарядная комната, кабинет тренера, а также пищеблок. Здание оборудовано вертикальным пассажирским подъемником и пандусами. Обеденный зал рассчитан на 45 человек. Специально для отопления школы возвели новую угольную котельную.

Александр Романенко рассказал, что депутаты краевого парламента курировали строительство школы с самого начала и не раз посещали стройплощадку.

«Отрадно, что 2020 год в Алтайском крае начинается с открытия новой школы. Вместе с Министром образования края мы сегодня смогли оценить результаты совместных усилий многих людей. Уверен, что село будет жить и развиваться теперь более интенсивными темпами», - подчеркнул Романенко.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко отметил, что такое архитектурное решение, где совмещена школа и детский сад с ясельной группой, которую смогут посещать дети с полутора лет - это инновационное решение не только для Алтайского края, но и для РФ.