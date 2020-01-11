Главный строитель Алтайского края стал «заслуженным» решением президента

Новости 11.01.2020 11:30 2504

За большие трудовые успехи и многолетнюю работу жители Алтайского края отмечены высокими госнаградами. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин, сообщает сайт региона. В числе награжденных - председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Согласно указу президента, Мишустин стал заслуженным строителем Российской Федерации. В документе он фигурирует как первый замгендиректора ИСК «Союз». Напомним, должность председателя правления союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» он занимает с марта 2017 года.

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Александр Мишустин родился 6 ноября 1954 года в селе Ново-Фирсово Курьинского района. В 1977 году закончил Алтайский политехнический институт им. Ползунова, специальность - " инженер-строитель".

С 1977 по 1990 год отработал прорабом, а также главным инженером-строителем Краснощековского передвижного механизированного хозяйственного отдела, позднее - первый зампредседателя Краснощековского райисполкома.

С 1990 по 2011 год Мишустиин был замгендиректора по финансам, строительству, экономике и инвестициям барнаульского Шинного завода. С 2006 по 2012 годы - председатель комитета администрации Алтайского края по строительству и архитектуре, а также начальник Управления Алтайского края по строительству и архитектуре. С сентября 2012 года работает в ИСК "Союз".

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Был награжден почетной грамотой Министерства строительства РСФСР, благодарностью администрации Барнаула, а также главы администрации Алтайского края, нагрудным знаком "Почетный строитель РФ", медалью Алтайского края «За заслуги в труде».