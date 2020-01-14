C 2020 года "Россельхозбанк" приступает к льготному кредитованию жителей села

Новости 10.01.2020 19:00 756

В рамках участия Россельхозбанка в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной правительством Российской Федерации на 2020-2025 годы, жители села с 2020 года смогут получить в Россельхозбанке потребительский кредит без обеспечения по льготной ставке до 5 % годовых.

Льготный кредит позволит клиентам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получить денежные средства в сумме до 250 тысяч рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тысяч рублей) на срок до 60 месяцев (включительно). Погашение кредита возможно дифференцированными или аннуитетными платежами. При желании клиента можно будет осуществить полное или частичное досрочное погашение кредита без комиссий.

На кредитные средства жители села смогут приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Также условия кредита позволят отремонтировать жилые дома (помещения) по договорам подряда.