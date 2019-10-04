Партия прямой демократии: один из создателей World of Tanks решил попробовать себя в политике

Новости 10.01.2020 18:10 252

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии и поучаствовать как в региональных выборах в текущем году, так и в парламентских в 2021-м, сообщает "Коммерсант".

Особенностью партии будет мобильное приложение, основанное на технологии блокчейн, в котором участники движения будут проводить голосования, рассказал Макаров. На электронную платформу планируется потратить $1 млн. По его словам, в партию пригласят разработчиков из ведущих региональных ИT-компаний. Макаров добавил, что во многих субъектах такие компании — крупнейшие налогоплательщики и им хорошо известно о местных проблемах.

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В оргкомитет, помимо самого Макарова, войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов, а также экс-продюсер «Живого Журнала», совладелец GR-Consulting S.r.l. Тимофей Шевяков.

Учредительный съезд партии должен пройти 5 марта.Чтобы поучаствовать в региональных выборах в этом году, партия должна получить федеральную регистрацию, а затем зарегистрировать отделения как минимум в 43 регионах, напомнил директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.

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Макаров работает в проекте World of Tanks, в котором вышла одноименная игра, с 2010 года. Разработчиком и издателем проекта является зарегистрированная на Кипре компания Wargaming. По данным компании, в России в World of Tanks ежедневно играют 3 млн человек.