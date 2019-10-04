Партия прямой демократии: один из создателей World of Tanks решил попробовать себя в политике

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии и поучаствовать как в региональных выборах в текущем году, так и в парламентских в 2021-м, сообщает "Коммерсант".
Особенностью партии будет мобильное приложение, основанное на технологии блокчейн, в котором участники движения будут проводить голосования, рассказал Макаров. На электронную платформу планируется потратить $1 млн. По его словам, в партию пригласят разработчиков из ведущих региональных ИT-компаний. Макаров добавил, что во многих субъектах такие компании — крупнейшие налогоплательщики и им хорошо известно о местных проблемах.
Авторская колонка Аллы Филипповой специально для "Политсибру"
Учредительный съезд партии должен пройти 5 марта.Чтобы поучаствовать в региональных выборах в этом году, партия должна получить федеральную регистрацию, а затем зарегистрировать отделения как минимум в 43 регионах, напомнил директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов.
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Макаров работает в проекте World of Tanks, в котором вышла одноименная игра, с 2010 года. Разработчиком и издателем проекта является зарегистрированная на Кипре компания Wargaming. По данным компании, в России в World of Tanks ежедневно играют 3 млн человек.