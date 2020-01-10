В Заринске будут судить рецидивиста за двойное убийство

Новости 10.01.2020 17:20 2344

Неоднократно судимый житель Первомайского района пойдет под суд за совершенное двойное убийство. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Алтайскому краю.

По данным следователей, в марте прошлого года в сторожевом доме одного из предприятий Заринского района произошел конфликт между тремя работниками. Все находились в состоянии алкогольного опьянения.

В момент ссоры 49-летний рецидивист нанес около пяти ножевых ранений по жизненно-важным органам одного из своих оппонентов, добавив выстрел из ружья. Второй жертве он нанес не менее 28 ножевых ранений. В итоге двое мужчин скончались на месте преступления.

Обвиняемый в процессе следствия свою вину признал полностью. Дело передано в суд.