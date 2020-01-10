Обанкротившийся рубцовский автоперевозчик задерживает зарплату своим работникам

Новости 10.01.2020 16:30 2000

В администрацию Рубцовска обратились работники муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия с просьбой разобраться с невыплатой им зарплат. Об этом сообщает сайт мэрии.

Накануне встречу с ними провел замглавы администрации Рубцовска Олег Обухович, начальник правового отдела Анастасия Артимонова и председатель комитета по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Евгения Долгих. Работникам МУПАТП были разъяснены их права на получение зарплаты при проведении процедуры банкротства предприятия.

Директор МУПАТП Алексей Ворошилов рассказал «Политсибру», что предприятие на сегодняшний день находится в конкурсном производстве, которое подразумевает сокращение штата сотрудников с последующей реализацией имущества и расчетом с кредиторами. Сейчас в одной очереди стоят налоги (НДФЛ) и зарплата, что привело к задержкам.

«15-го числа срок выплаты заработной платы. Конкурсному управляющему пишется письмо с просьбой в добровольной форме выплатить зарплату. Если он не может ее выплатить в силу обстоятельств непреодолимой силы, то составляется протокол и отправляется в КТС и банк, что и было сделано. Кроме того, изначально сложности возникли из-за нехватки средств на выплату налогов. Потому что если мы выплачиваем зарплаты, то необходимо сначала заплатить налоги», - говорит Ворошилов.

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По его словам, свою роль в задержке сыграла дата подачи заявки, так как в этот период в России праздничные дни. Из-за этого процесс затянулся.

«Подавали документы 30 декабря, но день подачи не учитывался, 31 декабря - сами понимаете... Затем восемь выходных дней, за которыми всего два рабочих дня, а потом опять два выходных. Банк же рассматривает заявку в течение семи рабочих дней. Сейчас есть просрочка по выплатам, но она не превышает законных сроков. Я понимаю работников. Они имеют полное право обращаться куда угодно», - пояснил директор МУПАТП.

Ворошилов отметил, что зарплаты работникам будут выплачены к 20 января.

Напомним, что с начала августа прошлого года МУПАТП потеряло часть персонала. Тогда были сокращены несколько работников управляющего персонала. Трудности у предприятия начались еще раньше. Если изначально там работало около 500 человек, то затем их стало 200, а потом и вовсе менее 150. Кстати, процедура наблюдения в рамках банкротства началась после решения Арбитражного суда 20 мая 2019 года. Иск подала Федеральная налоговая служба. Предприятие было готово расплатиться с налоговой за три года, однако надзорный орган выставил срок в один год. В итоге к компромиссу прийти не удалось.