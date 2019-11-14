Прямые выборы мэра Горно-Алтайска и глав районов могут вернуть по требованию оппозиции

Новости 10.01.2020 15:55 920

Избирком Республики Алтай направил в Госсобрание ходатайство партии «Яблоко» о проведении референдума за возврат прямых выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов. Подобный законопроект ранее внесла депутат от КПРФ, которая надеется на поддержку большинства парламентариев, пишет "Тайга.инфо".

Теперь комитет по законодательству Госсобрания должен решить, выносить ли обращение на сессию, рассказал председатель горно-алтайского отделения «Яблока» Александр Думнов. По его словам, это должно произойти до конца января 2020 года. В 2019 году избирком дважды отказывал «Яблоку» в направлении ходатайства депутатам из-за нарушений в документах.

Аналогичный законопроект о возврате прямых выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов внесла в госсобрание депутат от КПРФ Мария Дёмина. По ее словам, комитет по законодательству рассмотрит документ в начале февраля 2020 года. Дёмина заявила, что надеется на положительное решение. Профильный комитет, напомним, возглавляет глава фракции КПРФ Виктор Ромашкин.

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По результатам выборов 2019 года у единороссов в Госсобрании осталось 24 мандата из 41, что на четыре меньше, чем в прошлом созыве. Восемь депутатов называют себя независимыми, пятеро относятся к фракции КПРФ. По одному мандату получили ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Родина».

Региональные власти отменили прямые выборы мэра Горно-Алтайска, глав районов и сел осенью 2014 года вслед за другими регионами страны. В 2016 году референдума о возврате прямых выборов мэра Горно-Алтайска пыталась добиться партия «Парнас». Госсобрание отклонило ходатайство инициативной группы.

Прямые выборы мэров в Сибири сохранились лишь в Улан-Удэ, Новосибирске, Томске, наукограде Кольцово и в Хакасии. Выборы глав районов и поселений хотя бы частично остаются в Забайкалье, Приангарье, Бурятии, Алтайском крае, Республике Алтай, Красноярском крае, Томской, Омской областях.