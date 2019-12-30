Руководство БМК ответило на вопрос о планах по приобретению «Модеста»

Новости 10.01.2020 14:30 737

Собственник Барнаульского молочного комбината Гарии Шония заявил, что его предприятие намерено принять участие в торгах за «Модест», однако окончательно вопрос о покупке предприятия еще не принят. Об этом он рассказал «Толку».

Подача заявок в Управление имущественных отношений Алтайского края на участие в торгах стартовала 9 января. Как ранее и предполагалось, главным претендентом на приобретение «Модеста» будет БМК, на территории которого находится предприятие.

«Нам предстоит изучить производство – хоть оно и находится на нашей территории и подключено к нашим коммуникациям, но мы не погружены в нюансы. На основании этого предстоит принять организационные решения, в том числе об инвестициях», - рассказал Шония.

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В случае, если БКМ все же приобретает «Модест», то комбинат получает возможность расширения своей линейки продукции детским питанием, однако вопрос о существенном росте объема производства остается спорным. Директор предприятия Александр Балушкин сказал, что БМК перерабатывает 700 тыс. тонн молока в сутки, а «Модест» – около 10-15 тонн.

Тот, кто приобретет предприятие, будет обязан сохранить цех производства детского питания и оставить не менее 73 рабочих мест. Однако данное ограничение действует только в течение года. Заявки на участие в торгах будут принимать до 4 февраля, 10 февраля определят круг основных участников, а итоги подведут 12-го.