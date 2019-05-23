Алтай через три года может впервые принять чемпионат мира по рафтингу

Федерация рафтинга России объявила о начале работы по организации чемпионата мира 2023 года в Республике Алтай. Судя по презентационному ролику, сопровождающему объявление, чемпионат предполагается провести в Онгудайском районе на реках Чуя и Катунь.
Чемпионаты мира по рафтингу проходят ежегодно. В прошлом году соревнования принимала Австралия, в этом году их проведение запланировано на август, чемпионат состоится в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, пишут "Новости Горного Алтая".
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Рафтеры Горного Алтая неоднократно представляли Россию на соревнованиях международного уровня. В 2005 году в Эквадоре они стали чемпионами мира, а на прошлогодних соревнованиях в Австралии – серебряными призерами.