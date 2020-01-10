Выплаты неработающим пенсионерам в Алтайском крае снова проиндексировали

Новости 10.01.2020 13:40 2366

С начала 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировались на 6,6%. Этот показатель выше уровня прогнозируемой инфляции по итогам 2019 года. Об этом сообщает сайт краевого правительства.

Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, по которым складывается страховая пенсия, после индексации составляют 5686,25 рубля и 93 рубля соответственно, сообщили в Пенсионном фонде России по Алтайскому краю.

Индексацию почувствовали на себе 568 909 неработающих пенсионеров в Алтайском крае. Размер прибавки у каждого пенсионера разный. Он зависит от размера получаемой пенсии.

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Например, в случае, если размер страховой пенсии по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2019 года составляет 10137 рублей, после индексации она увеличилась на 669 рублей. Если же страховая пенсия по старости неработающего пенсионера на конец года была 16437 рублей, после индексации она увеличилась на 1085 рублей.

«Страховые пенсии в январе повысились в соответствии с введенным в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного минимума. Этот механизм обеспечивает прибавку к выплатам даже в том случае, если пенсионеру установлена социальная доплата. Сначала доходы пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты, доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам индексации. Таким образом, все неработающие пенсионеры, кому положена индексация, гарантированно получают повышение выплат в январе», - пояснила начальник управления организации назначения и выплаты пенсий ПФР по краю Ирина Неверова.

Что касается работающих пенсионеров, то их пенсии будут увеличены на все пропущенные индексации в случае увольнения в 2020 году.