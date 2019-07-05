Новый ТРЦ может появиться в Индустриальном районе Барнаула

Новости 10.01.2020 13:00 966

Новый крупный ТРЦ может появиться в Барнауле рядом со старой «Лентой» в ближайшие годы. Об этом свидетельствует объявление на одном из тематических сайтов.

Рядом с гипермаркетом «Лента» по адресу Павловский тракт, 154 выставлен на продажу участок размером в 560 соток. Кроме того имеется готовый генплан застройки, которым предусмотрено размещение просторного здания, окруженного множеством парковок. Также проектом предусмотрены две существующие станции АЗС. Неподалеку находятся жилые комплексы, среди которых уже введенный в эксплуатацию «Дружный» и еще не сданные «Дружный 2» и «Дружный 3».

Цена за данный лот составляет 145 млн рублей.

Ранее было опубликовано такое же объявление, а цена составляла 160 млн рублей. Очевидно, снижение цены связано с отсутствием потенциальных покупателей.