ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Барнаул - Бийск

Новости 10.01.2020 12:25 5661

Утром 10 января на 257 км трассы Барнаул - Бийск произошло ДТП со смертельным исходом. Недалеко от Баюновских Ключей столкнулись Toyota Cresta и LADA Priora. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте.

Очевидцы в паблике Barnaul 22 сообщили, что Priora пошла на обгон и выехала на встречную полосу, где допустила лобовое столкновение. Водитель Toyota получил травмы, его доставили в больницу. Состояние пациента на данный момент неизвестно.

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Напомним, что за последние недели на алтайских трассах зафиксирован ряд крупных ДТП, в которых погибли более 10 человек. В ряде случаев сыграл свою роль не только человеческий фактор, но и неблагоприятные погодные условия.