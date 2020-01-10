ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Барнаул - Бийск

Утром 10 января на 257 км трассы Барнаул - Бийск произошло ДТП со смертельным исходом. Недалеко от Баюновских Ключей столкнулись Toyota Cresta и LADA Priora. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте.
Очевидцы в паблике Barnaul 22 сообщили, что Priora пошла на обгон и выехала на встречную полосу, где допустила лобовое столкновение. Водитель Toyota получил травмы, его доставили в больницу. Состояние пациента на данный момент неизвестно.
На автодороге «Барнаул-Бийск» произошло ДТП
Напомним, что за последние недели на алтайских трассах зафиксирован ряд крупных ДТП, в которых погибли более 10 человек. В ряде случаев сыграл свою роль не только человеческий фактор, но и неблагоприятные погодные условия.
Да что там обгон, дороги в ужасном состоянии. Вон у меня на работу едешь ,а накатали так, что на повороте вынужден по обочине заезжать , а встречный поток по встречной полосе заезжает. Я писал в ГиБДД , они перестали в администрацию города. Спустя месяц мне ответили что все почищено. А по факту как ездили по встречки , так и ездим. Администрация только отписалась что все хорошо. Так и живем... Так у нас все дороги и "чистят".
Не удивительно. Вечно летят на обгон, еще и лигают чтоб их пропустили. Торопитесь на тот свет? Зачем других с собой тащить