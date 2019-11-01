Роскомнадзор критически оценил доступность мобильной связи на Чуйском тракте

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги исследования покрытия услугами мобильной связи операторов «большой четверки» 32 автодорог федерального значения за IV квартал 2019 года.
Стопроцентное покрытие всеми операторами связи «большой четверки» зафиксировано на восьми автодорогах: А-132, М-3 «Украина», М-10 «Россия», А-181, А-180 «Нарва», А-280, А-290, А-310. Полное покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов связи зафиксировано также на восьми дорогах: М1 «Беларусь», М-2 «Крым», А-270, Р-23, А-147, А-300, А-320, Р-254 «Иртыш».
За январь-сентябрь выявлено почти 500 РЭС операторов «большой четверки», работающих с нарушениями в СФО
Худшее покрытие остается на трассах А-360 «Лена» (ПАО «МТС» - 66,2%, ПАО «МегаФон» - 72,3%, ПАО «ВымпелКом» - 27,8%, ООО «Т2 Мобайл» - 3,9%) и Р-256 «Чуйский тракт» (ПАО «МТС» - 79,8%, ПАО «МегаФон» - 75,5%, ПАО «ВымпелКом» - 77,5%, ООО «Т2 Мобайл» - 56,6%).
Главной причиной недостаточного покрытия является отсутствие необходимой инфраструктуры: нет возможности подключить электричество, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования в оптимальных точках близ трасс и т.д. Немалую роль играет и экономический фактор: отсутствие связи наблюдается в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.
Составлено 87 протоколов об административных нарушениях
Карты покрытия услугами мобильной связи операторов «большой четверки» по итогам IV квартала доступны по ссылке.