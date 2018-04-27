Депутат АКЗС рискует потерять московскую недвижимость после иска прокуратуры

Новости 10.01.2020 10:45 844

Прокуратура и территориальное управления Росимущества по Москве выступили с иском к депутату АКЗС от фракции КПРФ Владимиру Попову. Об этом свидетельствуют данные картотеки Павловского райсуда.

Из карточки дела становится ясно, что истцы намереваются отобрать в пользу государства неназванное имущество депутата. По некоторым данным, народный избранник не указал в декларации московскую недвижимость стоимостью несколько десятков млн рублей.

Как сказал «Политсибру» Владимир Попов, сейчас у него не было времени ознакомиться с сутью претензий, так как он находится в командировке. Прогнозировать исход своего дела он также не стал.

Помимо народного избранника, в деле фигурирует и его супруга Марина Попова. Иск в Павловский районный суд был зарегистрирован в четверг, 10 января. В качестве третьего лица в деле фигурирует Алтайское Заксобрание.

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Депутат АКЗС и глава фракции КПРФ Мария Прусакова объяснила «Политсибру», что история с иском к Попову никак не связана с партией, так как последний в ней не состоит.

За время работы всех созывов АКЗС еще ни разу не было случаев, чтобы депутата лишали мандата из-за неверно поданной декларации. Очевидно, что случай с Владимиром Поповым не станет исключением.

Ранее у общественности возникали вопросы к депутату Попову. В декларации за 2018 год он с супругой показали доход в размере 1,5 млн рублей. В тоже время на юбилее жены депутата в 2019 году выступала иностранная певица Си Си Кетч. На вопрос СМИ Попов тогда сказал, что певица является его двоюродной сестрой, позднее он признался, что устал от постоянных вопросов журналистов, поэтому решил пошутить.