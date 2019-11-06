Барнаульские хоккеисты, выиграв в Саратове, остаются теневым лидером чемпионата

Новости 10.01.2020 10:20 425

9 января в Саратове хоккеисты «Динамо-Алтай» победили в первом матче гостевой серии с саратовским «Кристаллом» со счетом 3:2, передает "Алтайский спорт". Это была дебютная игра для барнаульцев в 2020 году.

Первый период остался за "Динамо-Алтай". Единственную шайбу забросил Соболев. Второй и третий период завершились вничью - 1:1.

Следующий матч серии между командами пройдёт 11 января. В настоящее время барнаульские хоккеисты занимают второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 22 матчах. Больше - только у ХК "Чебоксары" (37 очков), но команда провела при этом 25 встреч. Поэтому теневым лидером чемпионата является "Динамо-Алтай".