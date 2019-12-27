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Полиция продолжает изымать снюс у барнаульских магазинов

Новости
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Специалисты отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Барнаулу при содействии сотрудников Роспотребнадзора края провели ряд рейдов, которые привели к массовому изъятию у торговых точек никотиносодержащих смесей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Алтайскому краю.

«В этих смесях содержится большое количество никотина, но предприниматели охотно торгуют ими. Основными покупателями опасного товара являются молодые люди», - говорится в сообщении ведомства.

Проверка показала отсутствие соответствующих сертификатов на продукцию у предпринимателей. Это привело к изъятию более 340 упаковок с пакетиками никотиносодержащих смесей. Мероприятия по выявлению недобросовестных ритейлеров продолжаются.

В барнаульском ТРЦ провели рейд по точкам продажи снюса. Фото

В барнаульском ТРЦ провели рейд по точкам продажи снюса. Фото

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Депутаты, СМИ и Роспотребнадзор начали рейд по точкам продажи снюса

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Возбуждено административное производство по статье 14.43 КоАП (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов).

Ранее инициативу о запрете продажи снюсов несовершеннолетним поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На ближайшей сессии АКЗC парламентарии собираются рассмотреть проект изменений в закон Алтайского края, которые предусмотрят официальный запрет на реализацию снюса несовершеннолетним.

Виктор Томенко выступил за запрет снюса в Алтайском крае

Виктор Томенко выступил за запрет снюса в Алтайском крае

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Автор: Политсиб.ру

Фото: static.mvd.ru

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