Барнаульская аптечная сеть подала на самобанкротство из-за долгов в 9 млн рублей

Новости 10.01.2020 7:10 2265

В Арбитражный суд Алтайского края поступило дело о банкротстве барнаульской аптечной сети "Аптека № 132". Акционерное общество намерено добиться самобанкротства из-за внушительных долгов. На данный момент задолженность перед кредиторами превысила 9 млн рублей.

Как следует из материалов дела, заявление от АО мотивировано "наличием неисполненных свыше трех месяцев обязательств". Сеть копила долги перед поставщиками, это в свою очередь порождало дефицит средств на закупку лекарств, что, в конечном итоге, лишало организацию доходов от продажи.

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Арбитражный управляющий будет выбран в ближайшее время из числа членов «Сибирской гильдии антикризисных управляющих». Следующее заседание арбитража пройдет 3 февраля. К этому времени АО "Аптека № 132" должно подготовить информацию, за счет каких средств будет финансироваться процедура банкротства должника.

Напомним, учредителем аптечной сети является администрация Барнаула. В 2018 году сеть изменила статус с МУП на АО. Информация о финансовых проблемах у АО "Аптека № 132" появилась еще в середине прошлого года.

Показательно, что комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула в октябре подал сразу семь исков к аптечной сети. Общая сумма требований составляла свыше 2,3 млн рублей.

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В состав АО "Аптека № 132" ранее входило более 10 филиалов, сейчас их осталось шесть. Также ранее у сети имелось свое аптечное производство, однако его пришлось закрыть.

Между тем данная сеть была одним из мест, где горожане могли получить лекарства по льготным рецептам. Многие пункты аптек "№132" находятся в помещениях на красной линии: проспект Ленина, 87; Калинина, 18; проспект Социалистический, 130 и т. д.

АО «Аптека №132» показало в прошлом году убыток почти в 5,7 млн рублей, в базе данных «СПАРК-Интерфакс» компания помечена как фундаментально убыточная, потратившая весь свой капитал.