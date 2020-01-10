В Алтайском крае увеличили выплаты для многодетных семей

Новости 10.01.2020 7:40 1905

С января 2020 года в Алтайском крае почти на 400 рублей увеличился размер ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей. Семьи теперь получают по 10 203 рубля. Выплаты производятся до достижения ребенком трех лет, сказано на сайте региона.

В Министерстве социальной защиты Алтайского края уточняют, что ежемесячная денежная выплата, установленная указом президента, соответствует величине прожиточного минимума на детей и ежегодно пересматривается. Так, в 2017 году ее размер составлял 9011 рублей, в 2018 году - 9434 рубля, в 2019 году - 9811 рублей. С 1 января 2020 года семьи получают 10 203 рубля.

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За назначением выплаты можно обратиться в орган соцзащиты населения или МФЦ по месту жительства или по месту пребывания. Также заявление и документы можно направить в электронной форме на портале госуслуг.

Напомним, в 2019 году эту выплату получили порядка 20 тысяч семей Алтайского края на общую сумму 1,8 млрд рублей.