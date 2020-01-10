О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

В Алтайском крае увеличили выплаты для многодетных семей

Новости
1905
0

С января 2020 года в Алтайском крае почти на 400 рублей увеличился размер ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей. Семьи теперь получают по 10 203 рубля. Выплаты производятся до достижения ребенком трех лет, сказано на сайте региона.

В Министерстве социальной защиты Алтайского края уточняют, что ежемесячная денежная выплата, установленная указом президента, соответствует величине прожиточного минимума на детей и ежегодно пересматривается. Так, в 2017 году ее размер составлял 9011 рублей, в 2018 году - 9434 рубля, в 2019 году - 9811 рублей. С 1 января 2020 года семьи получают 10 203 рубля.

МРОТ, трудовые книжки, маткапитал. Что изменится в жизни россиян в 2020 году?

МРОТ, трудовые книжки, маткапитал. Что изменится в жизни россиян в 2020 году?

Новости

Законы, вступающие в силу с Нового года

4173
За назначением выплаты можно обратиться в орган соцзащиты населения или МФЦ по месту жительства или по месту пребывания. Также заявление и документы можно направить в электронной форме на портале госуслуг.

Напомним, в 2019 году эту выплату получили порядка 20 тысяч семей Алтайского края на общую сумму 1,8 млрд рублей.

Почти 10 тысяч семей на Алтае получают пособие на ребенка из-за низких доходов

Почти 10 тысяч семей на Алтае получают пособие на ребенка из-за низких доходов

Новости

Более девяти тысяч семей в крае получают ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка

886

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000