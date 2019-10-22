S7 решила изменить рейс Новосибирск - Дубай после катастрофы украинского Boeing

Новости 10.01.2020 8:45 710

Авиакомпания S7 учтет рекомендации Росавиации отказаться от перелетов над территорией Ближнего Востока, сообщают "РИА Новости". В частности, это касается рейса Новосибирск - Дубай. Ближайший вылет намечен на 10 января.

Ранее ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.

Напомним, 8 января Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту разбившегося лайнера находились 176 человек.