S7 решила изменить рейс Новосибирск - Дубай после катастрофы украинского Boeing

Авиакомпания S7 учтет рекомендации Росавиации отказаться от перелетов над территорией Ближнего Востока, сообщают "РИА Новости". В частности, это касается рейса Новосибирск - Дубай. Ближайший вылет намечен на 10 января.
Ранее ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
Напомним, 8 января Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту разбившегося лайнера находились 176 человек.
Пока выплаты получили менее 10% человек, летевших на злополучном рейсе