Игра в снежном тоннеле закончилась для ребенка больницей, а для взрослых - проверкой СК

Новости 10.01.2020 9:05 773

Следственный комитет России по Алтайскому краю проводит проверку в связи с падением снега на несовершеннолетнего ребенка в Алейске. Об этом сообщает сайт ведомства.

По данным следкома, в начале текущего года 11-летний мальчик выкопал в сугробе тоннель на территории усадьбы дома в Алейске. В процессе игры в тот момент когда ребенок находился в тоннеле, на него обрушилась снежная масса.

Взрослые оперативно откопали подростка и отвезли в больницу. Врачи обнаружили у него признаки асфиксии. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в настоящее время назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.