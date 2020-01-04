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Игра в снежном тоннеле закончилась для ребенка больницей, а для взрослых - проверкой СК

Новости
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Следственный комитет России по Алтайскому краю проводит проверку в связи с падением снега на несовершеннолетнего ребенка в Алейске. Об этом сообщает сайт ведомства.

По данным следкома, в начале текущего года 11-летний мальчик выкопал в сугробе тоннель на территории усадьбы дома в Алейске. В процессе игры в тот момент когда ребенок находился в тоннеле, на него обрушилась снежная масса.

Взрослые оперативно откопали подростка и отвезли в больницу. Врачи обнаружили у него признаки асфиксии. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в настоящее время назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Политсиб.ру

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