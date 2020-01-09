Приговор жительнице Горно-Алтайска, до смерти избившей ребенка, смягчили из-за новых родов

Новости 09.01.2020 19:15 2915

Верховный суд Республики Алтай смягчил приговор городского суда, вынесенный местной жительнице за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Женщина, до смерти избившая своего четырехмесячного ребенка, изначально получила 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В мае прошлого года 27-летняя обвиняемая ударила своего ребенка рукой по затылку, после чего швырнула его в детскую коляску внутри которой находились твердые предметы — бутылочка для кормления, флакон с лекарством. Ребенок ударился головой о дно коляски и находившиеся в ней предметы, получил закрытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и кровоизлияниями в мозг, и на следующий день от полученных травм скончался, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Сторона защиты просила исключить обвинение женщины в умышленных действиях по причинению тяжкого вреда здоровью, квалифицировать ее действия по более мягкому составу преступления, но суд отклонил доводы защиты.

Смягчающим обстоятельством суд счел, что обвиняемая, имеющая двух малолетних детей, уже после вынесения ей приговора родила еще одного ребенка. В итоге Верховный суд РА снизил наказание до 6 лет 7 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.