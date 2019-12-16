ФАС возбудила дело в отношении Booking.com

Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении дела о нарушении закона «О защите конкуренции» в отношении компании Booking.com B.V. Информация размещена на сайте ФАС.
Нарушение связано с навязыванием средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы и др.) на территории России условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Booking.com на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения занимает приоритетное положение.
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Антимонопольщики еще год назад потребовали от Booking.com исключить из договоров требование о паритете цен. В ноябре прошлого года, по результатам рассмотрения обращения от организации «Опора России» ФАС выдала Booking.com предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
В предупреждении были требования по исключению из соглашений с российскими лицами, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц. Это требование необходимо было исполнить еще до 12 декабря 2019 года, однако этого не сделано до сих пор.
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