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Появился кандидат на пост президента Союза риэлторов Барнаула

Новости
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Выборы президента Союза риэлторов Барнаула и Алтая состоятся в начале марта 2020 года. Нынешний глава организации Дмитрий Дворядкин заявил, что выдвигаться на второй срок не будет, пишет «Алтайский портал недвижимости».

На собрании, которое состоялось в конце декабря, стало известно, что на сегодняшний день единственный кандидат - Павел Прядко. Пока только он представил свою стратегию дальнейшего развития СРБ. Сам же Дворядкин еще в сентябре 2019 года предлагал рассмотреть кандидатуру своего заместителя Татьяну Зинченко (владелицу одноименного агентства недвижимости) в качестве возможного главы СРБ.

Что касается Прядко, то он сейчас занимает должность коммерческого директора компании «Семейный оператор недвижимости». До этого более 20 лет работал в банковской системе.

Напомним, Дмитрий Дворядкин был избран на должность президента СРБ в марте 2018 года. До этого два срока подряд пост занимала Марина Ракина.

Президент алтайских риэлторов не пойдет на второй срок

Президент алтайских риэлторов не пойдет на второй срок

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Очередные выборы намечены на 2020 год

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Алтайский портал недвижимости

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