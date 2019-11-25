Перед Старым новым годом в Алтайском крае похолодает до -30С

Новости 09.01.2020 18:10 736

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в крае ночные температуры опустятся почти до -30 градусов.

В пятницу, 10 января, ночью в регионе прогнозируют -16… -21 градус, по югу столбики термометров опустятся до -23… -28 градусов. Днем ожидается -11… -16 градусов, в предгорьях потеплеет до -6 градусов. В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2 - 7 м/с.

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Ночью 11 января в Алтайском крае будет -18… -23 градуса, местами похолодает до -28 градусов. Днем температура воздуха составит -11… -16 градусов, местами -6 градусов. Без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный, 2 - 7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В воскресенье, 12 января, в регионе прогнозируют ночью -15… -20 градусов, местами в предгорьях -23… -28 градусов. Днем воздух прогреется до -5… -10 градусов, по востоку ожидается -15 градусов. Ночью без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный, 2 - 7 м/с, местами порывы до 14 м/с.