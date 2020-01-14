ВТБ начнет выдать автокредиты в рамках госсубсидирования

Новости 09.01.2020 17:05 578

С января 2020 года ВТБ приступает к выдаче кредитов в рамках государственной программы льготного автокредитования «Первый» и «Семейный автомобиль». Условия субсидирования распространяются на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих транспортное средство.

Оформить кредит в ВТБ можно по ставке от 3,5% годовых и одновременно с этим получить дополнительную скидку в размере 10% (25% - для Дальневосточного федерального округа) от стоимости приобретаемого автомобиля. По статистике банка около 60% автокредитов с господдержкой, выданных заемщикам ВТБ в 2019 году, были оформлены по программе «Семейный автомобиль», при этом средняя стоимость транспортного средства составила порядка 800 тысяч рублей. Лидерами продаж в этом сегменте стали LADA, Hyundai и KIA, на них приходится около 85% всех продаж.

«ВТБ является одним из лидеров по продажам в рамках программ «Первый» и «Семейный автомобиль». В 2019 году банк помог клиентам приобрести более 17 тыс. машин на 8 млрд рублей. Специальные условия на покупку личного транспорта очень важны как для поддержки населения, так и для всего российского автомобильного рынка. Поэтому мы уверены, что продление программ господдержки вызовет новую волну интереса у наших клиентов», – прокомментировал Владимир Высоцкий, вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ.

Льготное кредитование распространяется на новые автомобили 2019-2020 гг. выпуска (при этом ПТС/ЭПТС должен быть выдан не ранее 01.12.2019 г.), максимальной стоимостью не более 1 млн руб, марок Lada, УАЗ, ГАЗ, Kia, Hyundai и Renault. Клиенты, приобретающие транспортное средство в кредит, получают скидку в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Для жителей Дальневосточного федерального округа размер субсидии составляет 25%.

Оформление кредита доступно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. Максимальный срок кредита составляет 60 месяцев.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 78,3 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 120,5 млрд рублей.