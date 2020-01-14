Следком заинтересовался смертельным случаем в больнице Новоалтайска

Новости 09.01.2020 16:20 865

После того, как в одной из соцсетей было опубликовано сообщение жителя Новоалтайска о смерти его жены из-за ненадлежащего оказания медпомощи, СКР России по Алтайскому краю организовал доследственную проверку, сказано на сайте ведомства.

По словам мужчины, в декабре 2019 года он обратился в отделение скорой помощи при КГБУЗ «Городская больница Новоалтайска» в связи с болью в ноге у супруги. Приехавшие по вызову врачи поставили женщине обезболивающие препараты, не предложив госпитализацию. После того, как супруге не стало легче, через день ее доставили в городскую больницу, где через несколько часов она скончалась.

В настоящее время следователями для установления причинно-следственной связи назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.