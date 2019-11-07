Экс-кандидат в мэры Новосибирска «одобрила» бесплатные бийские горки

Новости 09.01.2020 17:15 616

Депутата новосибирского Совета городских депутатов и экс-кандидата в мэры Новосибирска Наталью Пинус возмутило наличие платного входа в городской ледовый городок. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Свое недовольство Пинус выразила в соцсетях, где нашла отклик у недовольных граждан, которых цена в 300 рублей на человека также не устроила. Депутат сообщила, что изучила вопрос и выяснила, что во всех соседних городах городские горки бесплатные. В качестве примеров она привела Кемерово, Томск, Екатеринбург, Красноярск и Бийск.

Впрочем, сами бийчане, судя по комментариям в соцсетях, не в восторге от горок в наукограде нынешней зимой. Это касается как количества, так и качества конструкций.

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«Мне стало интересно, почему мы не можем себе позволить сделать для горожан бесплатный качественный хороший городок. Тем более, что мы являемся самым крупным муниципальным образованием в стране», - задалась вопросом Наталья Пинус.

Она написала письмо в мэрию, в котором потребовала объяснить ей, почему для строительства горок не привлекают спонсоров и рассматривался ли вопрос – сделать главный ледовый городок бесплатным для людей?

А вот предприниматель Сергей Машаров уверен, что депутат ошибается. По его словам платные горки есть во многих городах.

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«В Екатеринбурге работает мой знакомый, там город выделяет огромные деньги на строительство ледового городка – 25 миллионов рублей. При этом там на площади стоит еще одна большая горка, как у нас, она действует как аттракцион – стоит 50 рублей за один проезд. В Иркутске ледовые горки тоже платные. То, что депутат говорит – ложь. Есть в Иркутске на центральной площади бесплатный городок, но есть и платный. Насколько я знаю, года три назад он там точно существовал. Также платные горки есть и на Байкале».