Алтай стал первым регионом России по числу самоубийств

Республика Алтай стала лидером среди всех регионов России по числу самоубийств за 2018 год. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Показатель по региону составляет 54,1 случаев на 100 тысяч жителей. На втором месте оказался Забайкальский край (50,5). Меньше всего в России сводят счеты с жизнью в Чеченской Республике (0,6) и Астраханской области (0,8). Столица России в рейтинге заняла 80 место из 85 с показателем 4,2.
По данным Росстата, в 2018 году в России в результате самоубийств погибло 18 206 человек, в том числе 15 079 мужчин и 3 127 женщин.
Полиция данные не подтвердила
По их мнению, причиной можно считать низкое качество организации медицинской помощи в регионах. Также играет роль проблема нереализованности — людям сложно себя найти, они не могут уехать или радикально поменять свою жизнь, к тому же нет центров помощи, нет благотворительных фондов.
Печально известные девяностые годы привели к тому, что число самоубийств достигало почти 80 случаев на 100 тысяч человек. Затем, до 2012 года, это показатель стал сокращаться (около 30 на 100 тысяч), однако на сегодняшний день отмечается рост.
Правоохранительные органы рассматривают различные версии происшествия