«Сибирское подворье» отказалось принимать туристов из-за многомиллионных убытков

Новости 09.01.2020 15:05 2657

Туристско-рекреационный комплекс «Сибирское подворье» в селе Новотырышкино преобразуют в производственное подразделение АО «Алтайские луга». С 10 января «Сибирское подворье» перестанет оказывать туристические услуги. Собственники приняли решение развивать аграрное направление, сообщает сайт региона.

На сегодняшний день здесь работают две индюшиные фермы, готовится к запуску грибная ферма. Запланирована реконструкция одного из павильонов под круглогодичную теплицу. Принятию решения о закрытии площадки для туристов способствовал рост интереса к туркластеру «Белокуриха Горная» («Белокуриха-2»).

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«За 12 лет холдинг «Курорт Белокуриха» вложил в развитие и содержание «Сибирского подворья» около 700 млн рублей. Здесь проходили многие масштабные мероприятия регионального, межрегионального и международного уровней. Однако постепенно событий становилось все меньше, и за последние четыре года убытки комплекса достигли абсолютного максимума - 80 млн рублей в год. Мы искали различные пути, чтобы сохранить туристическое направление, однако к удовлетворительным экономическим результатам так и не пришли», - прокомментировала пресс-секретарь компании «Курорт Белокуриха» Станислава Ваулина.

В 2020 году компания «Курорт Белокуриха» выполнит обязательства по проведению масштабных краевых мероприятий. Так, 29 февраля на площадке пройдет межрегиональный фестиваль «Сибирская Масленица». В дальнейшем «Курорт Белокуриха» планирует сконцентрироваться на строящемся курорте «Белокуриха Горная», который к 2021 году сможет принимать различные мероприятия.

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