Минстрой в очередной раз увеличил стоимость «квадрата» в Алтайском крае

Новости 09.01.2020 14:30 733

Министерство строительства и ЖКХ России вновь подняло нормативную стоимость жилья в Алтайском крае. Так, согласно приказу ведомства, 1 кв. м в регионе в первом квартале 2020 года должен стоить 37 931 рубль, что на 1100 рублей больше в сравнении с предыдущим периодом.

До середины прошлого года данный показатель существенно не менялся, сохраняясь на уровне 34 000 рублей. Но в последнее время Минстрой начал его резко увеличивать, что продиктовано общей тенденцией к росту цен на рынке недвижимости, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Так, в первом полугодии 2019 года стоимость жилья в регионе составляла 34 038 рублей за "квадрат". В третьем квартале - 34 845 рублей, а в четвертом - уже 36 832 рубля.

Недвижимость в Алтайском крае ощутимо подорожает – Минстрой Новости 07.10.2019 11:30 Средняя стоимость квадрата составит 36 832 рублей 3626

Норматив устанавливается правительством на каждый квартал и применяется органами власти для расчета размеров социальных выплат различным категориям граждан на приобретение или строительство жилых помещений за счет бюджетных средств.

Интересно, что даже с учетом повышений установленная стоимость жилья в Алтайском крае одна из самых низких в Сибири. Меньше цены только в Омской, Кемеровской областях и Хакасии. Максимальный размер установлен в Новосибирской области (48 301 рубль). Что же касается России, то по традиции самый высокий норматив – в Москве (105 043 рубля за квадрат), минимальный – в Брянской области (30 412).